Главным редактором агентства Rambler News Service станет Александр Малахов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Главным редактором информационного агентства Rambler News Service станет Александр Малахов; Петр Канаев, ранее занимавший эту должность, покидает компанию, говорится в опубликованном во вторник сообщении Группы компаний Rambler&Co.

До этого Малахов занимал позицию заместителя главного редактора RNS, несколько лет проработал старшим корреспондентом в газете "КоммерсантЪ".

"Мы благодарны Петру за его работу и желаем ему профессиональных успехов в новых проектах", — сказал исполнительный директор Rambler&Co по медиа Алексей Гореславский, слова которого приводятся в сообщении.