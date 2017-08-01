В Кузбассе за I полугодие выплатили более 500 млн рублей долгов по зарплате

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более 500 миллионов рублей долгов по заработной плате выплачено работникам Кузбасса за первое полугодие 2017 года, сообщает пресс-служба Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Отмечается, что среди должников с наибольшей задолженностью по зарплате выступали ОАО "Шахта "Заречная" и ОАО "Шахта "Алексиевская". В отношении них за январь–июнь 2017 года территориальным органом Роструда в Кемеровской области проведено шесть проверок соблюдения трудового законодательства. Сообщается, что с начала 2017 года перед работниками ООО "УК "Заречная" погашена задолженность по зарплате на сумму 397,5 миллиона рублей.