Глава Минстроя отчитался о подготовке к отопительному сезону

МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Более 37% жилищного фонда в России по состоянию на 1 июля подготовлено к новому отопительному сезону, сообщил в ходе селекторного совещания во вторник министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

"В целом по стране темпы подготовки жилищного фонда, котельных, водопроводных сетей соответствуют прошлогодним показателям. По состоянию на 1 июля к зиме было подготовлено 37,7% жилфонда, 30% котельных, более 37% тепловых сетей, чуть более 40% водопроводных сетей", — отметил министр.

Он добавил, что также была завершена замена более 4 тысяч километров ветхих тепловых сетей и более 17,5 тысяч километров ветхих водопроводных сетей.

По его словам, общее количество аварий за отопительный период 2016-2017 годов в РФ снизилось на 11,3% по сравнению с периодом 2015-2016 годов,.

"Несмотря на холодную зиму, в большинстве регионов удалось значительно сократить общее количество аварий — на 11,3% по сравнению с отопительным периодом 2015-2016 годов. В 24 регионах, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе, в Ненецком автономном округе, в Магаданской области, в Чукотском автономном округе за сезон не зафиксировано ни одного серьёзного нарушения системы", — рассказал Мень.

Главным инструментом снижения аварийности он назвал модернизацию коммунального хозяйства, в том числе за счёт средств, которые регионы привлекают у частных источников.