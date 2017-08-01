В Хабаровском крае медведи съели тонну рыбы, выпавшей из фуры на дорогу

ХАБАРОВСК, 1 авг — РИА Новости. Около тонны рыбы выпало на дорогу из грузовика, который перевозил продукцию рыболовецкого колхоза в Николаевском районе Хабаровского края, потеря досталась голодным медведям, сообщил РИА Новости во вторник начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям районной администрации Александр Шалыгин.

"Во время перевозки часть рыбы выпала из грузовика на дорогу. Ее запах привлек медведей, насчитали пять косолапых, которые лакомились рыбой. Сейчас в реках рыбы мало и голодные медведи ищут еду", — сказал Шалыгин.

По его словам, в связи с тем, что пищи мало, медведи идут на городские свалки и в дачные поселки.

"В этом году конфликтных ситуаций не было пока. Но в 2015 году несколько случаев было", — отметил собеседник.