Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян чувствуют себя счастливыми

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Счастливыми себя этим летом ощущают 84% россиян, что почти повторяет рекордный уровень весны 2017 года, сообщается в материалах опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Основным фактором счастливой жизни остается семейный очаг: 33% россиян делает счастливым наличие семьи, еще 14% радуются жизни, поскольку у них есть дети. Для каждого пятого (22%) залогом счастья является хорошее самочувствие — свое и близких. Недовольство жизнью связано, прежде всего, с проблемами материального характера (10%). Еще по 5% не ощущают себя счастливыми из-за плохого состояния здоровья и безработицы.

В марте-апреле уровень счастья россиян, согласно данным ВЦИОМ, достиг исторического максимума в 85%.

"Самооценка населением своего настроения продолжает оставаться весьма высокой. Это вступает в явное противоречие с нашими же данными об усталости от кризиса. Это объясняется тем, что материальное положение — не единственный фактор, определяющий настроение людей. Когда экономические затруднения не носят критического характера, благополучия в семье и нормального здоровья для хорошего настроения оказывается вполне достаточно", — отметил ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 июня — 1 июля 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью среди 1800 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 0,95 не превышает 2,5%.