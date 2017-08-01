В Хабаровском крае нашли самородок золота весом 10,3 киллограмма

ХАБАРОВСК, 1 авг — РИА Новости. Самородок золота весом 10,3 килограмма найден в Николаевском районе Хабаровского края, сообщает министерство природных ресурсов региона.

"Самородок золота весом 10,3 килограмма найден бульдозеристом при разравнивании гале-эфельных отвалов в артели старателей "Заря" на ручье Заманчивый. Самородок по весу стал самым крупным из обнаруженных ранее на территории Хабаровского края", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2011 году в артели старателей "Восток" был найден самородок золота весом 7,5 килограмма.