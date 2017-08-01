КРАСНОЯРСК, 1 авг — РИА Новости. Озвученные в видеообращении красноярских синоптиков к президенту Владимиру Путину низкие заработные платы соответствуют действительности, сообщила РИА Новости во вторник глава красноярского гидрометцентра Марина Еремина.

В понедельник федерация профсоюзов Красноярского края сообщила, что синоптики Среднесибирского управления по гидрометеорологии разместили на Youtube ролик с обращением к Путину, в котором пожаловались на низкую зарплату. На сайте профсоюзов края говорится, что последний раз повышение зарплаты было в 2014 году и больше не планируется.

"Средняя зарплата по управлению ниже чем средняя в Красноярском крае. Привлечь квалифицированные кадры на работу, связанную непосредственно с наблюдениями, бывает достаточно тяжело. Особенно в удаленные территории", — сказала Еремина.

По ее словам, в видеообращении использованы реальные расчетки реальных сотрудников гидрометцентра, однако создание ролика – это неофициальная инициатива, исходящая от рядовых сотрудников. Применять карательные меры в отношении инициаторов видео в ведомстве не намерены.