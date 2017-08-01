Собянин возглавил национальный рейтинг мэров за июнь-июль 2017 года

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил национальный рейтинг градоначальников за июнь-июль 2017 года. В первую тройку также вошли мэры Белгорода Константин Полежаев и Уфы Ирек Ялалов.

Исследование было проведено центром информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при правительстве России. Результаты были получены на основании анкетирования и опросов политологов. Под "мэрами" в исследовании имелись в виду избранные главы городов или руководители городских администраций. Всего в рейтинге представлены 88 городов России.

Согласно данным исследования, рейтинг возглавил мэр столицы. В первую пятерку также вошли мэр Белгорода, глава администрации Уфы, мэры Салехарда Иван Кононенко и Тюмени Александр Моор.

Замыкают рейтинг руководитель администрации Читы Олег Кузнецов, мэры Элисты Окон Нохашкиев, Кирова Александр Перескоков и Волгограда Виталий Лихачев, а также Сергей Фролов, с 20 июля исполняющий обязанности мэра Омска.