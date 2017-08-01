Лысые шины, содержимое багажника и дальний свет: юристы разрушают автомифы

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. В разгар летних отпусков автомобилисты устремляются на дачи, едут на охоту и рыбалку в разные уголки страны, собираются в дальние путешествия. Сотрудники ГАИ часто проявляют повышенный интерес к машинам из других регионов, интересуются, не везут ли граждане что-то запрещенное, исправен ли их автомобиль, и останавливают за малейшие нарушения. РИА Новости в очередной раз попросило эксперта дать четкие разъяснения и развеять некоторые мифы из области автомобильного права.

Что у вас там?

Каждый охотник и рыболов знает о том, что к багажу машин, возвращающихся из популярных мест активного отдыха, сотрудники ГИБДД проявляют повышенный интерес. Любопытство гаишников легко объяснить: они пытаются выявить браконьеров и перевозчиков незаконной добычи. В Интернете разворачиваются жаркие споры о том, нужно ли подчиняться требованиям сотрудников и давать им возможность беспрепятственно осмотреть багажник.

Порядок проведения осмотра транспортного средства регламентирован приказом МВД России №185 от 2 марта 2009 года, — разъясняет адвокат международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" Марат Аманлиев. Согласно пункту 149 этого документа, основанием для визуального обследования автомобиля и перевозимого им груза являются ориентировки или иная информация об использовании машины и ее багажа в противоправных целях. Кроме того, сотрудник полиции может осматривать автомобиль для "сверки маркировочных обозначений транспортного средства с записями в регистрационных документах".

То есть требование инспектора открыть багажник будет законным, если он посчитает, что имеются основания для осмотра. За неисполнение такого требования водитель будет привлечен к административной ответственности по статье 19.3 КоАП Российской Федерации. Штраф окажется небольшим — от пятисот до тысячи рублей, но вот возможность административного ареста на срок до пятнадцати суток куда опаснее.

Необходимо помнить, что осмотр всегда осуществляется с участием водителя. Как правило, сотрудники ГИБДД проверяют машину и багаж, а затем просто желают счастливого пути. Но с точки зрения закона это в корне неправильно. Инспектор должен составить акт, в котором должны быть указаны его фамилия и должность, дата и место осмотра, сведения о лицах, присутствующих при осмотре (понятых), с указанием их ФИО, адреса места жительства, телефона, а также информация о типе, марке, модели, государственном регистрационном знаке и иных идентификационных признаках автомобиля. Если осмотр фиксировался на фото или видео, это тоже должно быть отражено в акте, а все отснятые материалы приложены к нему.

Подмигни мне

"И спасибо всем тем, кто мигал дальним светом, принимая ответный сигнал этим летом", — поется в песне группы "Сплин". Кратковременное включение дальнего света автомобилисты используют в совершенно разных ситуациях: в качестве приветствия знакомого, для того чтобы пропустить другую машину, находящуюся на второстепенной дороге, в качестве просьбы уступить левую (а иногда любую другую) полосу, а также для предупреждения о засадах ГИБДД. В последнем случае гаишники нередко привлекают водителей к ответственности и выписывают штраф.

Вопрос моргания дальним светом в действующих Правилах дорожного движения урегулирован достаточно скудно. Как отмечает адвокат, в ПДД содержится всего два упоминания об этом. Пункт 19.11 гласит, что "для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала или совместно с ним может подаваться световой сигнал, представляющий собой кратковременное переключение фар с ближнего на дальний свет". В пункте 19.2 сказано, что "дальний свет должен быть переключен на ближний при встречном разъезде на расстоянии на менее чем за 150 метров до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого". То есть можно моргать дальним светом встречной машине, которая ослепляет вас.

© Audi Свет фар Audi © Audi Свет фар Audi

Но и в других случаях водитель может моргать дальним без всякой опаски, ведь прямого запрета на это в ПДД нет. В КоАП Российской Федерации есть всего одна статья, карающая за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, — 12.20, но она действует только тогда, когда есть прямой запрет, например если машина едет с дальним светом фар в дневное время суток или ночью в населенном пункте по улице с освещением. Если сотрудник полиции выпишет штраф за "моргание", то любой суд это постановление отменит.

Облысевшие

Ездить на стертых шинах опасно, в этом нет сомнений ни у кого. Однако экономные пользователи автомобильных интернет-форумов часто доказывают, что штраф предусмотрен только за езду на летних шинах зимой и что степень изношенности резины не имеет значения. Другие утверждают, что решающим фактором в этом вопросе является индикатор износа шины, а третьи говорят, что эксплуатация автомобиля на летних покрышках и вовсе запрещена. Кто прав?

Все зависит от степени "залысины" такой летней резины. Согласно пункту 5.6.2 приложения №8 к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", а также "Перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств" (ПДД), остаточная глубина рисунка протектора шин легковых автомобилей при отсутствии индикаторов износа составляет не более 1,6 мм. Если протектор будет иметь меньшую остаточную глубину, водитель может быть привлечен к административной ответственности по статье 12.5 КоАП Российской Федерации. Сотрудник полиции вынесет предупреждение или выпишет штраф в размере 500 рублей.

Высота протектора новой летней шины варьирует от шести до девяти миллиметров в зависимости от размера и типа шины, а индикатор износа на летней шине установлен на глубину 1,6 мм. Это критичный показатель, когда шина теряет абсолютно все характеристики как на мокрой, так и на сухой дороге. Тормозной путь увеличивается втрое, многократно ухудшается сцепление с поверхностью, шина моментально подвержена эффекту аквапланирования даже на просто мокрой дороге, так как вода прекращает рассекаться и выводиться из пятна контакта. Как пояснил РИА Новости технический специалист компании Pirelli, не рекомендуется использовать шины даже если глубина протектора достигла трех миллиметров — характеристики такой резины на мокрой дороге ухудшаются вдвое. Кроме того, сильно увеличивается риск пробоя или пореза шины, уточнили в компании Hankook.