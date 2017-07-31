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Общество

За выходные в Турции умерли пять российских туристов

23:2031.07.2017
(обновлено: 23:23 31.07.2017)
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© AFP 2017 / Sonia BakaricОтель Marmara Club-Hotel в городе Бодрум, Турция после землятрясения. 21 июля 2017Отель Marmara Club-Hotel в городе Бодрум, Турция после землятрясения. 21 июля 2017
© AFP 2017 / Sonia Bakaric

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пять туристов из России скончались на различных турецких курортах за минувшие выходные. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Ростуризма.

Турецкий курорт Анталья
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Ростуризм выпустил рекомендации по сохранению здоровья в турпоездках

Четверо отдыхающих умерли во время купания. Причиной их смерти в агентстве назвали "проблемы со здоровьем".

Никакого криминала

Днем ранее в генконсульстве России в Анталье сообщили, что в средиземноморском Кемере скончалась 36-летняя Оксана Астафьева. При этом дипломаты подчеркнули, что смерть наступила по естественным причинам.

"Нет никаких оснований считать, что это криминал", — заверили журналистов в ведомстве, обратив внимание на то, что за последний месяц на отдых в Турцию выехали более 750 тысяч россиян.

Отдых в турецком городе Кемер
© Fotolia / moewe schnappschuss
В турецком отеле умер турист из России, сообщили СМИ

По данным турецких СМИ, Астафьева умерла из-за осложнений, вызванных астмой, во время купания в море. В бессознательном состоянии туристку доставили в городскую больницу, однако спасти ее не удалось.

Также сообщалось, что женщина забыла в номере отеля ингалятор, который мог бы помочь купировать приступ астмы.

Череда смертей

Еще о двух смертях российских туристов в субботу сообщила газета Milliyet. Один из них, 56-летний Александр Шевченко, потерял сознание на пляже в районе курорта Манавгат и умер по пути в больницу. Вторая, 47-летняя Татьяна Логинова, скончалась от сердечного приступа в одном из отелей того же курорта.

Во вторник в том же Кемере был найден мертвым россиянин Дмитрий Садовников. По информации портала HaberTurk, мужчину, лежащего у бассейна в рекреационной зоне пятизвездочного отеля, обнаружила его супруга. Работники отеля вызвали скорую, однако прибывшие врачи констатировали смерть Садовникова.

Как пишет HaberTurk, во время отдыха мужчина злоупотреблял спиртными напитками.

Машина скорой помощи в Турции. Архивное фото
© AFP 2017 / Ozan Kose
В Турции умерла российская туристка

Как избежать опасности?

Во избежание несчастных случаев Ростуризм рекомендует отдыхающим "заложить в план поездки пару дней на акклиматизацию". При этом подчеркивается, что россиянам необходимо "учитывать особенности своего здоровья" и помнить о том, что Турция — страна с жарким климатом.

В Ростуризме подчеркнули, что основной причиной плохого самочувствия на отдыхе являются солнечные и тепловые удары. Чтобы их избежать, необходимо носить легкую одежду из натуральных тканей и не забывать брать с собой летний головной убор.

Ведомство также советует запастись кремом от загара и регулярно пить воду и прохладительные напитки. При этом "налегать" на спиртное категорически не рекомендуется.

Пляж в Анталье, Турция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Турции для выселенных российских туристов нашли отели

Кроме того, туристам следует избегать контакта с животными. "Ни в коем случае не трогайте сами и не разрешайте детям трогать кошек, собак и других животных, потому что эти животные опасны практически во всех странах", — говорится в памятке. Угрозу для здоровья также представляют змеи, незнакомые насекомые и даже привычные для русского человека москиты и мошки.

Особого внимания заслуживает режим питания. В Ростуризме подчеркивают, что покупка продуктов у уличных торговцев почти наверняка закончится отравлением. Деликатесы национальной кухни также могут вызвать серьезное расстройство пищеварения.

"Пейте только знакомые вам напитки и соки промышленного производства и гарантированного качества, а также бутилированную или кипяченую воду. Ее же рекомендуется использовать для мытья фруктов и овощей", — сказано в рекомендации.

Пожар на пять звезд

Впрочем, не все рекомендации Ростуризма способны уберечь россиян от проблем на отдыхе в Турции. Так, в минувшие выходные трое туристов из России пострадали при пожаре в отеле в Кемере.

Огонь вспыхнул на кухне одной из элитных гостиниц, более 400 человек эвакуировали. Пострадавшие россияне отравились продуктами горения. Позднее в Ростуризме рассказали, что им удалось избежать госпитализации. "Троим россиянам, которые надышались дымом, на месте оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась. Других пострадавших среди российских граждан нет", — говорилось в заявлении агентства.

Вид на город Анкара. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Проблема с вылетом шестилетней россиянки из Турции на родину решена

В Ростуризме также сообщили, что пожар "не затронул номерной фонд отеля" и коснулся только служебных помещений. В связи с этим администрация и туроператор "Пегас Туристик", чьи отдыхающие находились в отеле, договорились не переселять их в другие гостиницы. При этом, как утверждает ведомство, жалоб в отношении турфирмы от российских граждан пока не поступало.

С вещами на выход

В минувший четверг постояльцы отеля в турецком городе Мармарис, среди которых было множество россиян, были вынуждены покинуть место отдыха из-за конфликта между собственником и арендатором гостиницы Munamar Beach.

Как рассказала РИА Новости гендиректор туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная, чьи клиенты отдыхали в Munamar Beach, всех россиян разместили в номерах других отелей.

"Нам пришлось в срочном порядке искать подходящие номера, проплачивать их и развозить туристов к новым местам отдыха. То есть туристы сразу же были размещены в других отелях, по возможности в близлежащих. Поскольку сейчас загрузка отелей достигает 100%, это было сделать достаточно сложно", — сказала она журналистам.

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