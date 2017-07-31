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Общество

В Ростове-на-Дону открыли памятник клоуну Олегу Попову

20:0131.07.2017
(обновлено: 20:03 31.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПамятник клоуну Олегу Попову установленный у здания цирка в Ростове-на-Дону. 31 июля 2017Памятник клоуну Олегу Попову установленный у здания цирка в Ростове-на-Дону. 31 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Торжественное открытие памятника народному артисту СССР Олегу Попову состоялось в понедельник в день его рождения; скульптура установлена у входа в цирк Ростова-на-Дону.

В мероприятии приняли участие первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, вдова прославленного артиста Габриэла Попова, народный артист России, директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, директор Ростовского государственного цирка Дмитрий Резниченко, артисты цирка, друзья и родственники Олега Попова.

© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкЭдгард Запашный и глава администрации Ростова Виталий Кушнарев на церемонии открытия памятника клоуну Олегу Попову у здания цирка в Ростове-на-Дону. 31 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Эдгард Запашный и глава администрации Ростова Виталий Кушнарев на церемонии открытия памятника клоуну Олегу Попову у здания цирка в Ростове-на-Дону. 31 июля 2017

"Олег Константинович внес большой вклад в развитие отечественного циркового искусства, его имя стало нарицательным. Юмор этого великого артиста актуален во все времена. Его творческая деятельность известна далеко за пределами нашей страны. Памятник артисту станет точкой притяжения жителей и гостей донской столицы", – приводятся в сообщении областной администрации слова первого замгубернатора области.

Как заявил глава администрации донской столицы Виталий Кушнарев, это большая честь, что именно в Ростове будет находиться скульптурный комплекс "Солнечный клоун".

Клоун Олег Попов. Архивное фото
© РИА Новости / Вячеслав Рунов
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Олег Попов - солнце цирковой арены

"Сегодня мы скорбим — Олег Попов ушел. Но его любовь, наследие и талант навсегда, как этот лучик в корзинке, остались с нами", — цитирует пресс-служба администрации города слова Кушнарева.

Олег Попов скончался от остановки сердца 2 ноября 2016 года на 87-м году жизни в Ростове-на-Дону, куда приехал на гастроли из Германии. Похоронен артист в Германии, где жил и работал с 1991 года. В ростовском цирке в ноябре прошла церемония прощания с Поповым. Власти города решили установить памятник народному артисту СССР у главного входа в здание цирка. Ранее в конкурсе проектов ростовчане поддержали работу скульптора и вице-президента ростовского отделения всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" Светланы Букке. Изготовление и установка скульптуры произведены за счет внебюджетных средств.

© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкЭдгард Запашный и глава администрации Ростова Виталий Кушнарев на церемонии открытия памятника клоуну Олегу Попову у здания цирка в Ростове-на-Дону. 31 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Эдгард Запашный и глава администрации Ростова Виталий Кушнарев на церемонии открытия памятника клоуну Олегу Попову у здания цирка в Ростове-на-Дону. 31 июля 2017

Скульптурная композиция из бронзы представляет собой фигуру сидящего на скамейке Олега Попова размером немного более натуральной величины в знаменитом сценическом образе "Солнечного клоуна". В композиции отражена одна из самых любимых реприз самого Попова – философская и лиричная история "Луч". В ней клоун собирает солнечный луч в корзинку, но перед тем как скрыться за кулисами, отдает его зрителям. Бронзовая фигура занимает только одну половину скамейки, а другая остается свободной, чтобы прохожие могли сесть рядом и сфотографироваться с легендарным артистом. Как заявил журналистам Резниченко, композиция может стать главной фотозоной города.

В сети появилось видео последнего выступления Олега Попова
В сети появилось видео последнего выступления Олега Попова

Попов родился 31 июля 1930 года. Он известен широкой публике по образу "Солнечного клоуна". Копна светло-желтых волос, несоразмерно большие полосатые брюки, черно-белая клетчатая кепка и красный нос — его извечный образ. В начале 1951 года Попов был включен в группу московских артистов, гастролировавшую по стране. Его выступление пользовалось таким успехом, что вошло в фильм-концерт "Арена смелых" (1953). С 1991 года Попов жил и работал в Германии, куда переехал, женившись на немке. Там он организовал собственную цирковую программу. В 2015 году впервые за эти годы приехал в Россию.

Человек, который смешил. Грустный и веселый Олег Попов
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкС 1991 года, сохранив российское гражданство, Олег Попов жил и работал в Германии. "Он все-таки вернулся на Родину, чтобы умереть дома". Такой комментарий оставил один из пользователей под новостью о смерти знаменитого клоуна.Артист цирка, клоун Олег Попов на премьере новой цирковой программы Пусть всегда будет солнце на арене цирка Чинизелли в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С 1991 года, сохранив российское гражданство, Олег Попов жил и работал в Германии. "Он все-таки вернулся на Родину, чтобы умереть дома". Такой комментарий оставил один из пользователей под новостью о смерти знаменитого клоуна.
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкВ 1951 году в Саратовском цирке Олег Попов заменял заболевшего клоуна, тогда он впервые появился на арене в клетчатой кепке и ярко-желтом парике. С тех пор этот наряд стал визитной карточкой артиста.Народный артист СССР Олег Попов
© РИА Новости / Александр Макаров
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В 1951 году в Саратовском цирке Олег Попов заменял заболевшего клоуна, тогда он впервые появился на арене в клетчатой кепке и ярко-желтом парике. С тех пор этот наряд стал визитной карточкой артиста.
© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкВ 1950 году Олег Попов окончил Государственное училище циркового искусства. Свою карьеру он начал эквилибристом-комиком, выступая с номером "Эксцентрик на свободной проволоке".Солнечный клоун народный артист СССР Олег Попов
© РИА Новости / Сергей Субботин
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В 1950 году Олег Попов окончил Государственное училище циркового искусства. Свою карьеру он начал эквилибристом-комиком, выступая с номером "Эксцентрик на свободной проволоке".
© РИА Новости / Михаил ОзерскийПерейти в фотобанкПервая жена Олега Попова - Александра Ильинична - была артисткой цирка, ушла из жизни в 1990 году. Дочь Ольга выступала вместе с отцом, была танцовщицей на проволоке, но после замужества оставила цирк.Народный артист СССР Олег Попов в кругу своей семьи
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
Первая жена Олега Попова - Александра Ильинична - была артисткой цирка, ушла из жизни в 1990 году. Дочь Ольга выступала вместе с отцом, была танцовщицей на проволоке, но после замужества оставила цирк.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ 2015 году Олег Константинович впервые за 25 лет приехал в Россию. В декабре он выступил в Санкт-Петербурге на открытии после реставрации Цирка Чинизелли.Артист цирка, клоун Олег Попов на премьере новой цирковой программы Пусть всегда будет солнце
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В 2015 году Олег Константинович впервые за 25 лет приехал в Россию. В декабре он выступил в Санкт-Петербурге на открытии после реставрации Цирка Чинизелли.
© РИА Новости / Борис ЕлинПерейти в фотобанкПопов создал артистический образ "солнечного клоуна". Шевелюра, выбивавшаяся из-под кепки в крупную клетку, лукавые глаза, улыбка – все это создавало обаятельный образ жизнерадостного человека.Клоун Олег Попов в номере с болонкой на арене цирка
© РИА Новости / Борис Елин
Перейти в фотобанк
Попов создал артистический образ "солнечного клоуна". Шевелюра, выбивавшаяся из-под кепки в крупную клетку, лукавые глаза, улыбка – все это создавало обаятельный образ жизнерадостного человека.
© РИА Новости / ДоценкоПерейти в фотобанкВ 1957 году Олег Попов впервые отправился в турне по странам социалистического содружества. Эти поездки принесли ему мировую славу. Попов руководил совместной советско-монгольской цирковой программой "Солнечный юбилей".Участники совместной советско-монгольской цирковой программы Солнечный юбилей. Художественный руководитель народный артист СССР Олег Попов - в центре
© РИА Новости / Доценко
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В 1957 году Олег Попов впервые отправился в турне по странам социалистического содружества. Эти поездки принесли ему мировую славу. Попов руководил совместной советско-монгольской цирковой программой "Солнечный юбилей".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКлоун Олег Попов в фильме "На манеже".Клоун Олег Попов в фильме На манеже
© РИА Новости
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Клоун Олег Попов в фильме "На манеже".
© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкАктер Евгений Моргунов и Олег Попов.Актер Евгений Моргунов и клоун Олег Попов
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Актер Евгений Моргунов и Олег Попов.
© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкВ своих репризах он обращался ко многим жанрам циркового искусства: эквилибр, жонглирование, пантомима, музыкальные номера.Заслуженный артист РСФСР Олег Попов отбирает новые эскизы костюмов
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
В своих репризах он обращался ко многим жанрам циркового искусства: эквилибр, жонглирование, пантомима, музыкальные номера.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМногие репризы Попова вошли в классику мирового цирка ("Сон на проволоке", "Луч" и другие).Артист цирка, клоун Олег Попов на премьере новой цирковой программы Пусть всегда будет солнце
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Многие репризы Попова вошли в классику мирового цирка ("Сон на проволоке", "Луч" и другие).
© РИА Новости / Михаил ОзерскийПерейти в фотобанкОлег Попов за рулем своего автомобиля.Олег Попов за рулем своего автомобиля
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
Олег Попов за рулем своего автомобиля.
© РИА Новости / Михаил ОзерскийПерейти в фотобанкГлавным и любимым направлением работы Олега Попова были спектакли-дивертисменты, спектакли-обозрения, состоящие из серии реприз - "Лечение смехом", "Царевна-Несмеяна" и другие.Народный артист РСФСР, клоун Олег Попов выступает на арене Московского цирка с программой Царевна Несмеяна
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
Главным и любимым направлением работы Олега Попова были спектакли-дивертисменты, спектакли-обозрения, состоящие из серии реприз - "Лечение смехом", "Царевна-Несмеяна" и другие.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ цирке Ростова-на-Дону Олег Константинович успел провести лишь два представления из запланированных пятнадцати.
На фото: Олег Попов в аэропорту Санкт-Петербурга.Клоун Олег Попов в аэропорту Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В цирке Ростова-на-Дону Олег Константинович успел провести лишь два представления из запланированных пятнадцати.
На фото: Олег Попов в аэропорту Санкт-Петербурга.
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