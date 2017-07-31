В Ростове-на-Дону открыли памятник клоуну Олегу Попову

КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Торжественное открытие памятника народному артисту СССР Олегу Попову состоялось в понедельник в день его рождения; скульптура установлена у входа в цирк Ростова-на-Дону.

В мероприятии приняли участие первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, вдова прославленного артиста Габриэла Попова, народный артист России, директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, директор Ростовского государственного цирка Дмитрий Резниченко, артисты цирка, друзья и родственники Олега Попова.

"Олег Константинович внес большой вклад в развитие отечественного циркового искусства, его имя стало нарицательным. Юмор этого великого артиста актуален во все времена. Его творческая деятельность известна далеко за пределами нашей страны. Памятник артисту станет точкой притяжения жителей и гостей донской столицы", – приводятся в сообщении областной администрации слова первого замгубернатора области.

Как заявил глава администрации донской столицы Виталий Кушнарев, это большая честь, что именно в Ростове будет находиться скульптурный комплекс "Солнечный клоун".

"Сегодня мы скорбим — Олег Попов ушел. Но его любовь, наследие и талант навсегда, как этот лучик в корзинке, остались с нами", — цитирует пресс-служба администрации города слова Кушнарева.

Олег Попов скончался от остановки сердца 2 ноября 2016 года на 87-м году жизни в Ростове-на-Дону, куда приехал на гастроли из Германии. Похоронен артист в Германии, где жил и работал с 1991 года. В ростовском цирке в ноябре прошла церемония прощания с Поповым. Власти города решили установить памятник народному артисту СССР у главного входа в здание цирка. Ранее в конкурсе проектов ростовчане поддержали работу скульптора и вице-президента ростовского отделения всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" Светланы Букке. Изготовление и установка скульптуры произведены за счет внебюджетных средств.

Скульптурная композиция из бронзы представляет собой фигуру сидящего на скамейке Олега Попова размером немного более натуральной величины в знаменитом сценическом образе "Солнечного клоуна". В композиции отражена одна из самых любимых реприз самого Попова – философская и лиричная история "Луч". В ней клоун собирает солнечный луч в корзинку, но перед тем как скрыться за кулисами, отдает его зрителям. Бронзовая фигура занимает только одну половину скамейки, а другая остается свободной, чтобы прохожие могли сесть рядом и сфотографироваться с легендарным артистом. Как заявил журналистам Резниченко, композиция может стать главной фотозоной города.

Попов родился 31 июля 1930 года. Он известен широкой публике по образу "Солнечного клоуна". Копна светло-желтых волос, несоразмерно большие полосатые брюки, черно-белая клетчатая кепка и красный нос — его извечный образ. В начале 1951 года Попов был включен в группу московских артистов, гастролировавшую по стране. Его выступление пользовалось таким успехом, что вошло в фильм-концерт "Арена смелых" (1953). С 1991 года Попов жил и работал в Германии, куда переехал, женившись на немке. Там он организовал собственную цирковую программу. В 2015 году впервые за эти годы приехал в Россию.