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Общество

В СК откроют криминалистический центр

19:4131.07.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ. Архивное фотоЗдание Следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Следственном комитете РФ откроется криминалистический центр, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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"Сегодня председатель СК России Александр Бастрыкин провел совещание, на котором было принято решение о создании криминалистического центра СК России на базе Главного управления криминалистики", — сказала она. По ее словам, Бастрыкин назвал это важным этапом в развитии ведомственной криминалистики.

Петренко перечислила основные направления деятельности создаваемого центра: разработка, апробация и внедрение в следственную практику новых образцов криминалистической и специальной техники, совершенствование действующих и разработка новых методик расследования преступлений, укрепление мобильных групп оперативного выезда на места происшествий, основной задачей которых является несение круглосуточных дежурств.

По словам Петренко, центр будет заниматься оказанием практической помощи следствию при проведении следственных действий (обыски, осмотры, проверки показаний на месте, допросы, очные ставки, изъятие образцов для сравнительных исследований), психологическим сопровождением расследования преступлений, в том числе совершённых несовершеннолетними и в их отношении, серийных, сексуального характера, формированием и ведением ведомственных криминалистических и экспертных учетов, баз данных криминалистической информации в пределах установленной компетенции.

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Помимо этого, в структуре центра планируется создание единого лабораторного комплекса, который позволит существенно повысить эффективность работы подразделений. Также будет усилен технический потенциал центра путем оснащения его передовым криминалистическим и экспертным оборудованием.

Будет запущен пилотный проект с созданием отдела криминалистики в Екатеринбурге (с оперативным подчинением руководителю криминалистического центра), который будет обслуживать Уральский федеральный округ. В период эксперимента сотрудники отдела будут оказывать только практическую помощь следственным управлениям регионов, входящих в УФО, в организации расследования конкретных преступлений, вызвавших повышенный общественный резонанс. В состав криминалистического центра войдет и управление научно-исследовательской деятельности (НИИ криминалистики).

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