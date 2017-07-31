МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК) запретил ЗАО "Первый канал. Всемирная сеть" (ПКВС) показывать на территории России телесериал "Тайны следствия", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд также частично удовлетворил денежное требовании истца, взыскав с ПКВС 1,5 миллиона рублей.

В своем иске ВГТРК просила взыскать с ответчика 192 миллиона рублей компенсации за нарушение ее исключительных прав на сериал — по 1 миллиону рублей за каждую показанную ответчиком серию тринадцати сезонов.