Кириенко: 80% лучших заявок на президентские гранты пришли из регионов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Более 80% заявок, набравших наиболее высокие баллы на первом в этом году конкурсе президентских грантов, были поданы региональными организациями, сообщил первый замглавы администрации президента, руководитель координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов Сергей Кириенко.

"Очень важно, что у нас среди тех, кто набрал наибольшие баллы, абсолютное большинство — это представители регионов, не из Москвы и не общероссийские организации, 81,5% — это представители регионов", — сообщил Кириенко в понедельник на заседании координационного комитета.

В нынешнем году для проведения конкурса президентских грантов был создан единый оператор — Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества. В 2017 году проводится два конкурса с увеличенным периодом подачи заявок: в рамках первого конкурса их принимали с 17 апреля по 31 мая, заявки на второй конкурс можно будет подать с 16 августа по 29 сентября. Заявки принимаются в электронной форме.

Ранее состоялось заседание объединенного экспертного совета, в рамках которого рассматривались рекомендации по итогам независимой экспертизы заявок. Итоги конкурса подводят в понедельник на заседании координационного комитета, как ожидается, позже в этот день будет опубликован полный перечень проектов-победителей первого в этом году конкурса.

До заседания объединенного экспертного совета заявки оценили 460 независимых экспертов — они рассмотрели более 5,8 тысячи заявок из 84 регионов России. В целом на первый конкурс поступило свыше 6,6 тысячи заявок, часть из них не были допущены до экспертизы из-за несоответствия требованиям конкурса, а некоторые заявки отозвали сами заявители.