МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден назвал запрет анонимайзеров "нарушением прав человека".

"Неважно, принят ли он (закон о запрете анонимайзеров — ред.) в Китае, в России или где-либо еще, мы должны четко понимать, что это не разумная "мера", а нарушение прав человека", — написал Сноуден в своем микроблоге Twitter.

По его словам, "запрет на использование "нелегельных" базовых инструментов интернет-безопасности делает Россию менее безопасной и менее свободной".

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (так называемых анонимайзеров). Закон устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен.

Вместе с тем предлагается предоставить доступ владельцам таких сетей и программ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о сайтах, доступ к которым ограничен.