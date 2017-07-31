Суд разрешил Топилину не объяснять, почему у депутатов высокие пенсии

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался обязать министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина разъяснить, почему депутаты Госдумы, в отличие от рядовых граждан, получают колоссальные по размеру пенсии, сообщил РИА Новости адвокат Юрий Качан, заявивший соответствующий иск.

В иске защитник просил разъяснить, на каком основании в РФ "существует отдельное законодательство, регулирующее пенсионное обеспечение депутатов, ставящее их в привилегированное положение".

"Суд отклонил мое исковое заявление, в котором я просил обязать Топилина и замглавы департамента пенсионного обеспечения Минтруда Елену Москалеву дать развёрнутые ответы об обоснованности размера пенсий для депутатов", — сказал истец. По его словам, суд в понедельник огласил только резолютивную часть решения, поэтому причины отказа в удовлетворении требований пока неизвестны.

В иске Качан также предлагал передать контроль за уплатой пенсионных взносов от Пенсионного фонда России к Федеральной налоговой службе.

Истец указал, что неоднократно обращался с этими актуальными вопросами в соответствующие органы, однако получил отовсюду отписки.