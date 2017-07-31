МВД одобрило законопроект о досмотре в аэропортах по электронному билету

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел России согласовало подготовленный Минтрансом законопроект о прохождении досмотра в аэропортах по электронному билету, сейчас проект рассматривается в Минэкономразвития, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.

Ранее на ПМЭФ министр транспорта Максим Соколов сообщал в интервью РИА Новости, что министерство рассчитывает на введение возможности прохождения досмотра в аэропорту по электронному билету с помощью смартфона до конца лета. Таким образом, не будет необходимости распечатки бумажного носителя.

"Проект приказа согласован с МВД России и в настоящее время проходит процедуру оценки регулирующего воздействия в Минэкономразвития", — сообщили в Минтрансе.

Аэропорты Московского авиационного узла имеют необходимую для этого инфраструктуру. Ранее аэропорт "Домодедово" сообщил, что начал тестирование системы Passenger Access Control (PAC), которая с помощью штрих-кода на посадочном талоне автоматически определяет сектор вылета авиапутешественника и проверяет статус рейса.

PAC позволит отказаться от печати бумажных посадочных талонов, так как все считывающие устройства в аэропорту распознают штрих-код, в том числе и с мобильных устройств.