В Минобре прокомментировали сообщения СМИ об увольнении замглавы ведомства

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Замминистра образования и науки Вениамин Каганов, который якобы может покинуть свой пост, находится в отпуске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки; при этом его функции отошли другим заместителям министра, свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что заместитель министра образования и науки Вениамин Каганов якобы может покинуть свой пост. Позже в пресс-службе министерства заявили, что он находится на больничном, отметив, что заместитель министра может быть освобожден от должности только распоряжением правительства РФ.

"Каганов сейчас в отпуске", — сказал собеседник агентства.

При этом согласно данным на сайте министерства, из подчинения Каганова выведены все департаменты: департамент госполитики в сфере защиты прав детей теперь курирует Татьяна Синюгина, а департамент госполитики в сфере воспитания детей и молодежи – Павел Зенькович. Ранее Зеньковичу уже был передан международный департамент Минобрнауки.