Полным ходом: закончена сборка автомобильной арки моста в Крым

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Строители завершили сборку автомобильной арки моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост". Работы велись на керченском берегу.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Масштаб работ

Как рассказал представитель подрядчика — руководитель обособленного подразделения, замдиректора по производству "Мостоотряда-1" Михаил Пиксаев, для сборки автомобильной арки потребовалось соединить 200 крупных элементов, выполнить около 4,5 километра стыковых швов первой категории и закрутить 175 тысяч штук (или почти 110 тонн) высокопрочных болтов. Вес пролета в итоге составит почти пять тысяч тонн.

Строительство железнодорожного моста также продолжается. Сейчас строители завершили сборку арку с более жестким конструктивом весом в шесть тысяч тонн. Конструкция обработана антикоррозийным покрытием и готова к установке на опоры.

Арочные пролетные строения — самые габаритные элементы моста в Крым. Протяженность каждого составляет 227 метров, высота свода в высшей точке — 45 метров от основания конструкции или 80 метров от воды.

После установки арок на фарватерные опоры суда смогут беспрепятственно проходить через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды.

В середине июля министр транспорта Максим Соколов сообщил, что морская операция по перевозке и установке арочных пролетов пройдет при минимальном ограничении судоходства.

"Единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток", — заявил чиновник.

Министр подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.

Работы идут по графику

Тогда Соколов также сообщил, что все работы на объекте идут строго по графику — автомобильная часть моста уже готова на 75 процентов.

"И как я уже говорил, совсем недавно был пройден "экватор" в целом по общему объему строительства. Сегодня мы уже перевалили примерно отметку в 55 процентов от общего объема работ по строительству самого Крымского моста и подходов к нему", — пояснил министр транспорта.

В свою очередь, представитель заказчика проекта строительства, начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков сообщил, что работы развернуты на всем протяжении объекта и ведутся как в автодорожном, так и в железнодорожном направлении.

"И то, что касается автодорожной части моста, учитывая, что ввод запланирован уже в следующем году, работы ведутся с некоторым опережением графика", — подчеркнул дорожник.

"Образец строительства"

Во время проверки хода строительства на месте будущего моста Соколов заявил, что этот объект является образцом, который задает высочайшую планку для всего транспортного строительства.

"Проект Крымского моста не просто уникальный. Это образец, который задает высочайшую планку для всего транспортного строительства — и в организации стройки, и по уровню качества работ", — заявил министр на встрече со студентами из стройотрядов, которые участвуют в стройке в рамках летнего трудового семестра.

Чиновник подчеркнул, что участники стройотрядов за два летних месяца получат бесценный практический опыт.

По данным инфоцентра "Крымский мост", в этом году в вахтовый городок на Тамани прибыли 90 учащихся разных курсов из МГУ, Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II и филиала Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета в Сочи.

Развитие туризма

Власти Крыма рассчитывают, что после запуска моста туристический поток на полуостров вырастет на 20-30 процентов.

"Действительно, возможность добраться в Крым станет намного комфортней. У нас традиционно очень много туристов приезжало на автотранспорте", — сказал в конце июня Сергей Стрельбицкий, который тогда занимал должность министра курортов и туризма республики.

Чиновник подчеркнул, что с запуском моста туристическая отрасль получит новые импульсы развития.