Профсоюзы защитят права уволенных из дипмиссий США россиян

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Профсоюзы защитят права уволенных из дипмиссии США россиян, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Он отметил, что в случае нарушения законодательства к американцам, как к работодателям, будут предъявлены юридические и финансовые претензии.

"Если они члены профсоюзов, то, естественно, профсоюз будет осуществлять надзор за тем, чтобы не было нарушения закона при их увольнении, чтобы выплачивались выходные пособия", — сказал глава ФНПР.

"Все будет проведено по закону, если надо будет, то к американцам, как к работодателям, будут предъявлены юридические и финансовые претензии за нарушение законодательства и невыплату соответствующих выходных пособий, но, если это (уволенные сотрудники) члены профсоюза, если не члены, то они самостоятельно решили защищаться — это их право", — заявил Шмаков.

МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США. Теффт в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.