Профсоюзы защитят права уволенных из дипмиссий США россиян

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Профсоюзы защитят права уволенных из дипмиссии США россиян, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Он отметил, что в случае нарушения законодательства к американцам, как к работодателям, будут предъявлены юридические и финансовые претензии.
"Все будет проведено по закону, если надо будет, то к американцам, как к работодателям, будут предъявлены юридические и финансовые претензии за нарушение законодательства и невыплату соответствующих выходных пособий, но, если это (уволенные сотрудники) члены профсоюза, если не члены, то они самостоятельно решили защищаться — это их право", — заявил Шмаков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.