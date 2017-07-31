Под Калининградом нашли нелегальный лагерь для детей-инвалидов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Росздравнадзор обнаружил несанкционированный детский лагерь для инвалидов в Калининградской области, где на момент проверки проживало более 30 несовершеннолетних, заявили журналистам в ведомстве.

По данным Росздравнадзора, медицинское обслуживание детей не организовано и не соответствует требованиям безопасности.

"Двадцать четвертого июля 2017 года территориальный орган Росздравнадзора по Калининградской области в ходе плановой проверки обнаружил несанкционированный детский лагерь — ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного действия для детей-инвалидов "Бриз" на Балтийской косе Калининградской области", — сообщили в Росздравнадзоре.

"В рамках контрольных мероприятий сотрудниками Росздравнадзора установлено, что на базе отдыха в Балтийском муниципальном районе Калининградской области в рамках сбора, организованного одной из спортивных федераций Калининградской области, проживает более 30 детей", — рассказали в ведомстве. Как уточнили в Росздравнадзоре, несанкционированный лагерь организован без уведомления надзорных органов, не заявлен к открытию и не включен в региональный реестр организаций отдыха детей, медицинское обслуживание несовершеннолетних не организовано и не соответствует требованиям безопасности.

Информация о несанкционированном лагере оперативно передана территориальным органом Росздравнадзора в правительство Калининградской области и прокуратуру.

"В настоящее время в отношении организации ООО "Фрише Нерунг", на базе которой организован отдых детей, ведется комплексная межведомственная проверка с участием сотрудников Росздравнадзора, региональных управлений Роспотребнадзора, МЧС и управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии России по Калининградской области", — рассказали в ведомстве.