На подключение медучреждений к интернету власти выделят 5,5 млрд рублей

ГОРКИ, 31 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о подключении медучреждений к интернету в текущем году для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

"Еще одна тема. Тоже связанная и с медициной, и с IT и цифровой экономикой – это внедрение электронных технологий в медицине для того, чтобы каждая больница и поликлиника были как минимум подключены к интернету, в противном случае они в известной степени остаются отрезанными от основных трендов развития медицины, зачастую просто не могут оказывать медицинские услуги. В этом году мы планируем выделить довольно значительную сумму – почти 5,5 миллиарда рублей и подключить почти 4 тысячи точек", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Медицинские учреждения в перспективе будут работать с электронными медицинскими картами, чтобы история болезни и результаты анализов были доступны при подключении к специальной базе данных, подчеркнул он.

"Я подписал соответствующее распоряжение о подключении медицинских учреждений к сети "Интернет" в текущем году", — подчеркнул премьер.