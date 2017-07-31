Грузовики с дипномерами вывозят вещи со склада посольства США на юге Москвы

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Два грузовика с дипломатическими номерами прибыли к складу посольства США на улице Дорожная на юге Москвы, после погрузки они покидают склад, передает корреспондент РИА Новости; кроме того, как рассказывают охранники соседних организаций, большая часть вещей была вывезена еще на прошлой неделе.

Ruptly ведет прямую трансляцию со склада на юге Москвы >>

Склад, который использовало американское посольство, находится в промзоне на улице Дорожная (дом 9Б) районе Чертаново Южное, неподалёку от станций метро "Пражская" и "Улица академика Янгеля". МИД РФ 28 июля сообщил, что с 1 августа лишает посольство США права пользоваться этими складами, а также резиденцией в Серебряном бору – в ответ на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США.

Вокруг складов находятся гаражные кооперативы "Ветеран" и "Диск", а также площади службы эксплуатации зданий и сооружений МОЭК. Рядом проходит железнодорожная ветка, по которой проносятся электрички и товарняки. Сам склад представляет собой большой светло-зелёный ангар. Никаких флагов США тут нет, нет и каких-либо опознавательных табличек, кроме адреса, написанного на простой кирпичной стене. Зато склад охраняется, ворота и стены обтянуты несколькими рядами колючей проволоки. Вокруг склада лежат мешки с грузом, пустые палеты и оборудование для погрузки.

В понедельник около склада дежурят многочисленные съёмочные группы российских телеканалов. Время от времени на территорию склада заезжают автомобили, в том числе с дипломатическими номерами. В частности, приезжали легковая машина и два небольших грузовика, также с красными дипломатическими номерами. После погрузки один из грузовиков покинул склад.

Кроме того, охранники одного из соседних гаражных кооперативов рассказали, что основное содержимое складов было вывезено еще на прошлой неделе. "Среди недели долго грузили какие-то ящики, вывезли несколько десятков", — рассказал РИА Новости очевидец.