Грузовики с дипномерами вывозят вещи со склада посольства США на юге Москвы

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Два грузовика с дипломатическими номерами прибыли к складу посольства США на улице Дорожная на юге Москвы, после погрузки они покидают склад, передает корреспондент РИА Новости; кроме того, как рассказывают охранники соседних организаций, большая часть вещей была вывезена еще на прошлой неделе.
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Вокруг складов находятся гаражные кооперативы "Ветеран" и "Диск", а также площади службы эксплуатации зданий и сооружений МОЭК. Рядом проходит железнодорожная ветка, по которой проносятся электрички и товарняки. Сам склад представляет собой большой светло-зелёный ангар. Никаких флагов США тут нет, нет и каких-либо опознавательных табличек, кроме адреса, написанного на простой кирпичной стене. Зато склад охраняется, ворота и стены обтянуты несколькими рядами колючей проволоки. Вокруг склада лежат мешки с грузом, пустые палеты и оборудование для погрузки.
Кроме того, охранники одного из соседних гаражных кооперативов рассказали, что основное содержимое складов было вывезено еще на прошлой неделе. "Среди недели долго грузили какие-то ящики, вывезли несколько десятков", — рассказал РИА Новости очевидец.