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Общество

Экономист оценил перспективы автоподписки россиян на ИПК

15:2131.07.2017
(обновлено: 15:37 31.07.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВыплата пенсии. Архивное фотоВыплата пенсии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Автоматическая подписка россиян на участие в системе ИПК (индивидуальный пенсионный капитал) обеспечила бы эффективность работы этой системы, так как тем самым наберется необходимое количество участников программы, считает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров.

Выплата пенсии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ранее "Известия" сообщали, что законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), который предлагается Минфином и ЦБ будет внесен в правительство с принципиальными возражениями Минтруда. В ведомстве настаивают, что ИПК должен работать без автоподписки, чтобы до 6% зарплаты каждого работника по умолчанию не уходило в фонды. По задумке Минфина и ЦБ работодатели после запуска ИПК будут "автоматом" отчислять 1–6% от зарплаты каждого сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет.

"Автоподписка просто позволяет резко нарастить число участников, потому что, как показал международный опыт, во всех программах где существует автоподписка, число участников варьируется от 60 до 80%, а там, где гражданам наоборот предоставляется возможность активного выбора, то есть если ты не выбрал то и не участвуешь, то такие программы охватывают процентов 20 населения, если не применять иных дополнительных мер стимулирования…" — сказал Назаров.

Обеспечить массу

Пенсионеры в парке Сокольники.
© РИА Новости / Владимир Песня
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Он пояснил, почему важно обеспечить массовость участников системы.

"Если мы не обеспечим критическую массу этих участников, то есть риск того, что программа будет не очень эффективна в плане того, что не удастся достичь экономии на масштабах", — сказал эксперт.

Назаров пояснил, что если в программе будет участвовать достаточно большое количество людей, то средства, которые тратят НПФ на администрирование, будут ничтожны в сравнении с общей суммой накоплений. В противном же случае, небольшие накопления станут большими издержками для фондов.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Ранее в Минтруде сообщили, что обновленная концепция ИПК поступала в министерство.

"Минтруд России не согласовал данный документ, а направил по нему замечания и предложения, поскольку по-прежнему выступает за исключительно добровольный характер ИПК и принципиально возражает против автоподписки", — заявили в ведомстве.

Альтернативное решение

По мнению эксперта, можно было бы разработать новую форму трудового договора, предусматривающую возможность каникул на накопление, где человеку предоставляется выбор на размер отчислений. Так, например, при желании он бы мог выбрать отчисления в размере 0%.

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"Если у него нет денег, если у него только что родился ребенок, он может взять каникулы на накопление. В этом плане эта новая система гораздо лучше, чем у нас была прежняя обязательная накопительная компонента, где обязательно 6% надо отчислить от заработной платы и так далее", — сказал Назаров.

Он отметил, что в таком случае нет никакого ущемления прав человека, так как прописанной в договоре возможностью он может либо воспользоваться, либо нет на свое собственное усмотрение.

"У ведомств есть полный набор решений. Мы эту схему уже продумывали, когда обсуждалась заморозка накопительной компоненты. Года 4 назад мы ведомствам предложили весь набор решений на эту тему. Поэтому пусть они уже договорятся, выберут хоть что-нибудь, потому что нынешняя их дискуссия, на мой взгляд, контрпродуктивна", — заключил эксперт.

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