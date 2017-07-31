НОВО-ОГАРЕВО, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Калмыкии Алексею Орлову разобраться с принудительной покупкой парт в школах региона.
"Родителей просят купить парту для ребенка, собирают деньги на питание. Послушайте, когда заставляют покупать учебники — это уже нарушение закона, но купить парту — это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал", — возмутился Путин.
Глава государства признался, что такое требование вызвало у него удивление, и попросил Орлова решить этот вопрос.
"Я вас прошу это самым внимательным образом изучить, посмотреть и только не перепоручать. Видите, я этим лично сам занимаюсь и вас прошу заняться этим", — обратился Путин к главе республики.
"Лично, Владимир Владимирович, я обещаю вам. И немедленно, выйдя из вашего кабинета, займусь этими вопросами", — заявил Орлов.