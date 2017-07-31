В Крыму пройдут масштабные учения на случай обесточивания

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Учения пройдут на всех стратегических и социальных объектах Крыма после обесточивания полуострова в пятницу, которое показало частичную неготовность ряда служб и чиновников к чрезвычайной ситуации, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Крым остался без энергоснабжения днем в пятницу из-за аномальной жары на Кубани — произошло аварийное отключение ЛЭП энергомоста, сообщило ранее Минэнерго. Энергоснабжение полуострова было полностью восстановлено спустя два часа. Во время блэкаута и после восстановления энергоснабжения в течение нескольких часов в ряде районов Симферополя и Евпатории не было водоснабжения.

"Два часа (без энергоснабжения) вроде как без больших потрясений, но ситуация показала, что все моменты еще не отработаны. Выясняется, что не все готовы, не все подключено. Я вас уверяю, что с сентября пересмотрю свой график, и ситуация будет гораздо жестче, чем в прошлом году", — сказал Аксенов.

До зимы, отметил Аксенов, состоятся учения на всех стратегических и социальных объектах полуострова на случай обесточивания. "По их результатам будут сделаны и оргвыводы", — добавил Аксенов.

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