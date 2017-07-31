В Крыму пройдут масштабные учения на случай обесточивания

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Учения пройдут на всех стратегических и социальных объектах Крыма после обесточивания полуострова в пятницу, которое показало частичную неготовность ряда служб и чиновников к чрезвычайной ситуации, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.
"Два часа (без энергоснабжения) вроде как без больших потрясений, но ситуация показала, что все моменты еще не отработаны. Выясняется, что не все готовы, не все подключено. Я вас уверяю, что с сентября пересмотрю свой график, и ситуация будет гораздо жестче, чем в прошлом году", — сказал Аксенов.
До зимы, отметил Аксенов, состоятся учения на всех стратегических и социальных объектах полуострова на случай обесточивания. "По их результатам будут сделаны и оргвыводы", — добавил Аксенов.
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