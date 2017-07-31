Власти Москвы готовы обеспечить безопасность на праздновании Дня города

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Московские власти обеспечат безопасность во время празднования 870-летия столицы 9 и 10 сентября, заявил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Как показал прошедший этим летом Кубок Конфедераций (по футболу), Москва готова к приему крупных международных спортивных мероприятий, а День города, который Москва масштабно отмечает ежегодно, всегда проходил в атмосфере дружелюбия в комфортной и безопасной обстановке. Так что все сюрпризы предстоящего праздника будут исключительно приятными, как традиционно сложилось за многие годы в Москве", — заверил глава ведомства.

Как рассказал Черников, традиционно любым мероприятиям, проводимым в городе, предшествует организация безопасности: все площадки проведения мероприятий обследуются кинологами со служебными собаками, проводятся проверки жилого сектора, чердачных и подвальных помещений, устанавливаются дополнительные бетонные ограждения и рамки металлоискателей, порядок обеспечивают также наряды полиции, Росгвардии и народные дружинники.

День города Москвы в этом году отметят 9 – 10 сентября. Фестиваль, запланированный к 870-летию Москвы, состоится в рамках цикла уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году празднование дня рождения столицы пройдет в едином тематическом оформлении – в стиле конструктивизма: город украсят серии оригинальных текстильных орнаментов, разработанных художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923-1924 годах.