В Москве в День ВДВ ограничат продажу спиртного

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В Москве в День Воздушно-десантных войск 2 августа и в День города 9 сентября ограничат продажу спиртных и слабоалкогольных напитков, а также введут запрет на продажу любых напитков в стеклянной таре в местах проведения мероприятий, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Во время проведения общегородских массовых мероприятий в Москве традиционно применяются правила ограничения продажи спиртных напитков, в том числе – пива и слабоалкогольных напитков в местах массовых мероприятий, а также для профилактики возможных травм – запрет на продажу любых напитков в стеклянной таре. Подобные ограничения будут действовать в городе как в День ВДВ, так и во время проведения празднования Дня города", — рассказал Черников РИА Новости.

День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа. День города Москвы в этом году отметят 9 – 10 сентября.

Фестиваль, запланированный к 870-летию Москвы, состоится в рамках цикла уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году празднование дня рождения столицы пройдет в едином тематическом оформлении – в стиле конструктивизма: город украсят серии оригинальных текстильных орнаментов, разработанных художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923-1924 годах.