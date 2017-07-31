В Москве в День ВДВ ограничат продажу спиртного

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В Москве в День Воздушно-десантных войск 2 августа и в День города 9 сентября ограничат продажу спиртных и слабоалкогольных напитков, а также введут запрет на продажу любых напитков в стеклянной таре в местах проведения мероприятий, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа. День города Москвы в этом году отметят 9 – 10 сентября.
Фестиваль, запланированный к 870-летию Москвы, состоится в рамках цикла уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году празднование дня рождения столицы пройдет в едином тематическом оформлении – в стиле конструктивизма: город украсят серии оригинальных текстильных орнаментов, разработанных художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923-1924 годах.