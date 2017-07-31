МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.Федеральная антимонопольная служба России рассчитывает, что роуминг в стране может быть полностью отменен не позднее первого квартала 2018 года, заявил на пресс-конференции замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Ранее в понедельник он сказал, что служба возбудила антимонопольное дело против операторов "большой четверки" — "Вымпелком" (бренд "Билайн"), МТС, "Мегафон" и Tele2 — из-за установления монопольно высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Национальный роуминг работает при отсутствии сети "своего" оператора в каком-либо регионе, внутрисетевой — внутри сети "своего" оператора вне домашнего региона страны.

Ранее, 17 июля, ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри РФ, что фактически означает отмену внутрисетевого роуминга. Операторы должны изменить тарифы в течение 14 дней с момента получения предупреждения и уведомить абонентов о таких изменениях за 10 дней до введения новых тарифов. Начальник профильного управления ФАС Елена Заева в интервью РИА Новости сказала, что ведомство ожидает исполнения данного предупреждения к середине августа.

Голомолзин на пресс-конференции в понедельник уточнил, что операторы получили предупреждение 24-27 июля, соответственно ФАС ожидает уведомлений о его исполнении 10-13 августа.

Согласно его оценке, изменения должны произойти. Как рассказал замглавы антимонопольного ведомства, уже сейчас некоторые из операторов связи используют единые тарифы, которые действуют и в других регионах страны. Среди таких он назвал компанию "Екатеринбург 2000" (бренд "Мотив"). "Один из операторов связи ("большой четверки") спрашивает, каким образом и в какой срок может исполнить предупреждение службы. Другие пока не спрашивали", — сказал Голомолзин.

По его словам, если операторы все же не исполнят предупреждение ФАС по внутрисетевому роумингу, то служба и здесь возбудит антимонопольное дело. Рассмотрение дел может занять до девяти месяцев. "Сроки примерно близки — и по внутрисетевому, и по вопросу национального роуминга. Решения будут приняты примерно в одно и то же время", — отметил замглавы ФАС. "Таким образом, максимум — первый квартал 2018 года, до этого может затянуться рассмотрение дела. То есть до этого срока рассчитываем, что условия конкуренции будут восстановлены", — подытожил Голомолзин.