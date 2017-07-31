США
31.0731 июля14:20МСК
USD60.06+0.52
EUR70.46+0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

ФАС надеется на отмену роуминга внутри страны не позднее начала 2018 года

13:2031.07.2017
(обновлено: 13:44 31.07.2017)
13703
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЖенщина с мобильным телефоном. Архивное фотоЖенщина с мобильным телефоном. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.Федеральная антимонопольная служба России рассчитывает, что роуминг в стране может быть полностью отменен не позднее первого квартала 2018 года, заявил на пресс-конференции замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова из ломоносовского корпуса. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В ФАС рассказали, как изменятся тарифы после отмены роуминга внутри страны
Ранее в понедельник он сказал, что служба возбудила антимонопольное дело против операторов "большой четверки" — "Вымпелком" (бренд "Билайн"), МТС, "Мегафон" и Tele2 — из-за установления монопольно высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Национальный роуминг работает при отсутствии сети "своего" оператора в каком-либо регионе, внутрисетевой — внутри сети "своего" оператора вне домашнего региона страны.

Ранее, 17 июля, ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри РФ, что фактически означает отмену внутрисетевого роуминга. Операторы должны изменить тарифы в течение 14 дней с момента получения предупреждения и уведомить абонентов о таких изменениях за 10 дней до введения новых тарифов. Начальник профильного управления ФАС Елена Заева в интервью РИА Новости сказала, что ведомство ожидает исполнения данного предупреждения к середине августа.

Голомолзин на пресс-конференции в понедельник уточнил, что операторы получили предупреждение 24-27 июля, соответственно ФАС ожидает уведомлений о его исполнении 10-13 августа.

Согласно его оценке, изменения должны произойти. Как рассказал замглавы антимонопольного ведомства, уже сейчас некоторые из операторов связи используют единые тарифы, которые действуют и в других регионах страны. Среди таких он назвал компанию "Екатеринбург 2000" (бренд "Мотив"). "Один из операторов связи ("большой четверки") спрашивает, каким образом и в какой срок может исполнить предупреждение службы. Другие пока не спрашивали", — сказал Голомолзин.

Мужчина говорит по мобильному телефону
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
ФАС возбудила дело против операторов "большой четверки"
По его словам, если операторы все же не исполнят предупреждение ФАС по внутрисетевому роумингу, то служба и здесь возбудит антимонопольное дело. Рассмотрение дел может занять до девяти месяцев. "Сроки примерно близки — и по внутрисетевому, и по вопросу национального роуминга. Решения будут приняты примерно в одно и то же время", — отметил замглавы ФАС. "Таким образом, максимум — первый квартал 2018 года, до этого может затянуться рассмотрение дела. То есть до этого срока рассчитываем, что условия конкуренции будут восстановлены", — подытожил Голомолзин.

Комментировать
+
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Valerii Kuzmin
ФАС вообще не работает- то говорят в середине августа отменят, теперь до начала 2018 года.А там и забудут.
13:55
31.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена