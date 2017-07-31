МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Роскомнадзор запретил третьим лицам использовать открытую персональную информацию пользователей социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что обрабатывать персональные данные разрешается только в случае, если доступ к ним предоставил сам их владелец.

Отмечается, что в соответствии с пунктом 5.12 пользовательского соглашения сети "ВКонтакте" пользователь дает согласие только на доступ к информации, которую он размещает на персональной странице, а не на ее сбор, обработку и передачу третьим лицам.

"Если это делалось ранее, то такая практика должна быть прекращена", — заключили в Роскомнадзоре.