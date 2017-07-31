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Общество

Путин подписал закон о "лесной амнистии"

12:5731.07.2017
(обновлено: 13:33 31.07.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о "лесной амнистии", позволяющий легализовать участки, в частности дачников, находящиеся на землях лесного фонда, и облегчить процедуру отнесения лесных поселков к категории населенных пунктов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Что попадает под амнистию

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© РИА Новости / Сергей Русанов
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Документ, внесенный правительством РФ, направлен на изменение порядка определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда и устранение взаимоисключающих сведений в Государственном лесном реестре (ГЛР) и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) путем установления приоритета последнего в части определения принадлежности земельного участка к конкретной категории.

Это позволит урегулировать проблемы, связанные с пересечениями границ земельных участков из земель лесного фонда с границами участков, относящихся к землям иных категорий, считает кабмин.

Положения о приоритете ЕГРН будут применяться в том случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года.

Данные общие положения о приоритете ЕГРН не распространяются на участки, относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, на земли для обеспечения космической деятельности, на земли обороны, безопасности или земли иного специального назначения, если на таких участках отсутствуют объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы.

Вид на реку Иркут около села Зактуй в Тункинском районе Республики Бурятия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Также общие положения не распространяются на участки, относящиеся к землям сельхозназначения, при наличии у уполномоченного органа сведений о результатах проведения государственного земельного надзора, подтверждающих факты неиспользования такого земельного участка по целевому назначению или его использования с нарушением законодательства.

Кроме того, из-под действия закона выводятся участки, расположенные в границах особо охраняемых природных территорий и территорий объектов культурного наследия. Если границы особо охраняемых природных территорий, территорий объектов культурного наследия не установлены, данные общие положения не применяются при условии, что после установления таких границ участок будет расположен в границах особо охраняемых природных территорий или территорий объектов культурного наследия.

В то же время общие положения применяются к выведенным из-под них участкам, если в течение трех месяцев со дня выявления противоречий между реестрами в орган регистрации прав не поступило уведомление Рослесхоза об обращении в суд с иском об оспаривании зарегистрированного права на такой участок.

Дачный нюанс

Закон предусматривает дополнительные критерии отнесения участка к землям населенных пунктов, если он находится в границах населенного пункта, или к категории земель сельскохозяйственных назначения в других случаях.

Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время встречи в Кремле. 24 августа 2016
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Участок относится к таким землям, если в соответствии с ГЛР, лесным планом субъекта РФ, а также сведениями ЕГРН он относится к категории земель лесного фонда, но до 8 августа 2008 года был предоставлен огородническому или дачному некоммерческому объединению для ведения соответствующей деятельности, выделен для строительства и эксплуатации жилого дома, а также предоставлен для личного подсобного хозяйства. Такая норма действует и в случае перехода прав граждан на такой участок после 8 августа 2008 года.

Согласование схемы участка

Закон определяет положения о согласовании региональным исполнительным органом схемы вновь образуемого земельного участка из земель, находящихся в госсобственности. Отказ в согласовании схемы участка уполномоченным органом допускается только в случае пресечения его границ с границами лесного участка или лесничества, лесопарка, сведения о которых содержатся в государственном лесном реестре, или в случае нахождения данного участка в границах лесничества, лесопарка.

Однако если на таком земельном участке расположен не связанный с использованием лесов объект недвижимого имущества, права на который возникли до 1 января 2016 года и зарегистрированы в ЕГРН, то участок должен быть согласован. При таких условиях отказ допускается в случаях, когда площадь образуемого земельного участка превышает установленные законодательством предельные размеры.

Лес. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Если такие размеры не установлены, то отказ допускается в случае, если площадь образуемого земельного участка превышает площадь, занятую объектом недвижимого имущества и необходимую для его использования. Отказ в согласовании схемы может быть обжалован в суде.

Согласование схемы для утверждения земельного участка не требуется, если он образуется из земель, которые находятся в государственной собственности и расположены в границах населенного пункта или в границах территории, которая не является зоной сельскохозяйственного использования, расположена за границами населенного пункта, не связана с использованием лесов и не является смежной с лесничеством, лесопарком.

Также такое согласование не требуется, если участок образуется из земель территории, сведения о границах которой внесены в ЕГРН. Кроме того, участок можно не согласовывать, если он образуется из земель в границах поселения, городского округа, межселенной территории, в которых отсутствуют лесничества, лесопарки или в которых сведения о границах лесничеств, лесопарков внесены в ЕГРН.

До 1 октября 2017 года региональные исполнительные органы, уполномоченные в области лесных отношений, должны будут направить уведомление о наличии или об отсутствии лесничеств и лесопарков в границах поселения, городского округа, межселенной территории в органы местного самоуправления соответствующих муниципальных районов, городских округов, а также разместить такую информацию в интернете.

Защита "зеленого щита"

Глава профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев при обсуждении закона в редакции второго чтения упомянул проблему лесных и вахтовых поселков, военных городков и прочих поселений. Он описал возможный риск, когда группа домов, составляющих поселок, может "обрасти" большими площадями вокруг, что приведет к исчезновению лесов.

Согласно этим противоречивым положениям документа в первом чтении, сохранившимся во втором и третьем чтениях, при подготовке карты границ поселения или городского округа, включенной в проект генерального плана, в границы таких пунктов включается участок из земель лесного фонда в случае, если все его границы являются смежными с участками, расположенными в границах населенного пункта, с учетом некоторых ограничений.

Лес. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Парламентарий рассказал об изменениях, принятых во втором чтении и сохранившихся в третьем чтении, которые направлены на снижение данного риска сокращения лесов. "По каждому поселку должны приниматься уникальные решения, … помимо того, что в эту комиссию, которая принимает эти уникальные решения, будут входить чиновники, будут входить еще и представители общественной палаты региона. … Потому что именно через общественную палату делаются все процедуры по инициации зеленого щита", — рассказал Николаев.

Глава профильного комитета Госдумы также тогда отметил, что, согласно изменениям, принятым во втором чтении и закрепленным в третьем чтении, плотность застройки такого участка около населенного пункта может быть не менее чем 30%. "То есть, соответственно, сделают границу по застройке", — пояснил он. Парламентарий добавил, что нарушение нормы о 30% возможно только по специальным разрешениям главы Рослесхоза по представлению лично губернатора региона.

Тяжелая обстановка

Ранее заместитель директора департамента недвижимости Минэкономразвития Михаил Бочаров охарактеризовал обстановку с кадастровым учетом лесных участков как "очень тяжелую". Она была вызвана рядом причин, в том числе тем, что до 2007 года Лесной кодекс не признавал деления лесов на лесные участки. Кроме того, жестких правил, которые есть в государственном кадастре, в лесном реестре не было.

Бочаров напомнил, что лесной реестр начался с "чистого листа", учет лесных участков велся без координатного описания, без проверки на наложение с другими участками, без согласования границ со смежными землепользователями. По его словам, все это привело к наложению не только лесных участков на прочие участки, но и лесных участков на лесные участки. Например, сообщил Бочаров, если сложить всю площадь лесных участков, которая имеется в кадастре, получится в 2,5 раза больше, чем площадь всей страны.

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