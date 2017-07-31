Озеров: россияне вряд ли столкнутся с проблемами с выдачей американских виз

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российским гражданам вряд ли придётся столкнуться с проблемами и задержками с выдачей американских виз, эти процедуры не так сильно зависят от численности дипкорпуса, заявил РИА Новости сенатор, бывший глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.

Бывший посол США в России Майкл Макфол позднее предупредил россиян о возможных трудностях с получением американских виз в том случае, если Москва сократит численность американских дипломатов на территории страны.

"Средства обработки данных для выдачи виз не так сильно зависят от числа дипработников", — сказал Озеров.

Вместе с тем он не согласился с тем, что вопрос выдачи виз россиянам США могут использовать как средство шантажа для того, чтобы сокращение дипкорпуса было не таким масштабным.

"Это все технологические вопросы", — подчеркнул сенатор.