Озеров: россияне вряд ли столкнутся с проблемами с выдачей американских виз

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российским гражданам вряд ли придётся столкнуться с проблемами и задержками с выдачей американских виз, эти процедуры не так сильно зависят от численности дипкорпуса, заявил РИА Новости сенатор, бывший глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
Бывший посол США в России Майкл Макфол позднее предупредил россиян о возможных трудностях с получением американских виз в том случае, если Москва сократит численность американских дипломатов на территории страны.
Вместе с тем он не согласился с тем, что вопрос выдачи виз россиянам США могут использовать как средство шантажа для того, чтобы сокращение дипкорпуса было не таким масштабным.
"Это все технологические вопросы", — подчеркнул сенатор.