Памятник Горькому вернули из Музеона на площадь Тверская Застава

МОСКВА, 31 июл — РИА Недвижимость. Памятник писателю Максиму Горькому перевезли в ночь с воскресенья на понедельник из парка искусств "Музеон" на площадь Тверская Застава, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Отреставрированную скульптуру установили на ранее подготовленный фундамент со стилобатом. Открытие памятника пройдет после завершения благоустройства площади Тверская Застава, говорится в сообщении.

Памятник высотой около пяти метров и шириной два метра ночью под проливным дождем доставили в горизонтальном положении на грузовике с удлиненным кузовом. Установка прошла успешно несмотря на плохую погоду, уточняется в сообщении.

Как отмечается в нем, увидеть благоустроенную площадь можно будет через месяц. На ней обустроят сквер с прогулочными дорожками, газонами, историческими фонарями и скамейками. Вокруг памятника Горькому пройдут трамвайные пути, соединяющие площадь с Лесной улицей. Также планируется высадить около 90 деревьев и сделать 22 пешеходных перехода.

Памятник Горькому установили в сквере напротив Белорусского вокзала в 1951 году. Именно сюда писатель прибыл после своей итальянской эмиграции, здесь же выступил с первой после возвращения речью. В 2005 году памятник сняли с постамента, а в 2007 году перенесли в "Музеон" из-за планов по изменению схемы движения на площади.