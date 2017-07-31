ФАС проводит анализ работы "Яндекс" и Google

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит анализ крупнейших игроков рынка поисковиков, в частности "Яндекс" и Google, на предмет преимущественного размещения ими своих ресурсов, заявила в интервью РИА Новости начальник управления по регулированию связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.
Заева отметила, что жалоб, подобных той, на основании которой Еврокомиссия возбудила дело против Google, в ФАС нет. "Но мы, безусловно, в инициативном порядке изучаем, как себя ведут поисковики на территории РФ, делают ли они преимущественное размещение своих ресурсов. Эта работа сейчас проводится", — заявила она.
ФАС и Google 17 апреля поставили точку в двухлетнем разбирательстве по делу о предустановке на устройства с ОС Android конкурирующих приложений, заключив мировое соглашение. По условиям соглашения, Google обязался выплатить все штрафы ФАС, в том числе за неисполнение предписания в срок. Google при этом отказывается от эксклюзивности своих приложений на базе ОС Android в РФ, обязуется не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений, в том числе — на основном экране по умолчанию.