ФАС проводит анализ работы "Яндекс" и Google

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит анализ крупнейших игроков рынка поисковиков, в частности "Яндекс" и Google, на предмет преимущественного размещения ими своих ресурсов, заявила в интервью РИА Новости начальник управления по регулированию связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

В конце июня 2017 года ЕК оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете. Решение предписывает компании прекратить нарушения в течение 90 дней. Если Google не выполнит предписание ЕК, могут быть наложены штрафные санкции в размере до 5% среднесуточного мирового оборота материнской компании Alphabet за каждый день невыполнения решения регулятора. В ФАС ранее говорили, что изучают опыт ЕК по этому вопросу.

Заева отметила, что жалоб, подобных той, на основании которой Еврокомиссия возбудила дело против Google, в ФАС нет. "Но мы, безусловно, в инициативном порядке изучаем, как себя ведут поисковики на территории РФ, делают ли они преимущественное размещение своих ресурсов. Эта работа сейчас проводится", — заявила она.

Заева уточнила, что на российском рынке поисковиков всего "несколько субъектов, 2 из них крупные". "У нас нет готового анализа по долям, но возможно, там два доминанта — "Яндекс" и Google. Поэтому уж если мы смотрим, то смотрим целиком на рынок. ФАС анализирует поведение крупнейших игроков рынка поисковиков. По срокам пока сказать не могу", — подытожила начальник управления ФАС.

ФАС и Google 17 апреля поставили точку в двухлетнем разбирательстве по делу о предустановке на устройства с ОС Android конкурирующих приложений, заключив мировое соглашение. По условиям соглашения, Google обязался выплатить все штрафы ФАС, в том числе за неисполнение предписания в срок. Google при этом отказывается от эксклюзивности своих приложений на базе ОС Android в РФ, обязуется не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений, в том числе — на основном экране по умолчанию.

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