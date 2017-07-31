Строители закончили сборку автомобильной арки моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Строители завершили укрупнительную сборку автомобильной арки моста через Керченский пролив, замкнув ее свод, сообщил в понедельник инфоцентр "Крымский мост".

"На керченском берегу завершена укрупнительная сборка автодорожной арки Крымского моста: ее свод замкнут на высоте 45 метров от основания конструкции", — сообщили в инфоцентре.

Как сообщил инфоцентру представитель подрядчика — руководитель обособленного подразделения, замдиректора по производству "Мостоотряда-1" Михаил Пиксаев, для сборки автомобильной арки потребовалось соединить 200 крупных элементов, выполнить около 4,5 километра стыковых швов первой категории и закрутить 175 тысяч штук (или почти 110 тонн) высокопрочных болтов. Вес пролета в итоге составит почти пять тысяч тонн.

Железнодорожная арка с более жестким констурктивом весом в шесть тысяч тонн уже полностью собрана, покрыта антикоррозийным покрытием и готова к установке на опоры моста.

Арочные пролетные строения – самые габаритные элементы моста в Крым. Протяженность каждого – 227 метров, высота свода в высшей точке – 45 метров (или 80 метров от воды). После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды.

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