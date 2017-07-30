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Общество

Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа

23:2230.07.2017
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПассажирка в аэропорту. Архивное фотоПассажирка в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратные билеты без обязательного багажа.

Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia / Brian Jackson
В Минтрансе разъяснили, какие вещи можно будет брать в самолет бесплатно

Документ размещен на официальном портале правовой информации. Закон вступает в силу через 60 дней со дня опубликования.

Эта норма призвана предоставить пассажирам возможность летать дешевле, если они готовы делать это налегке.

Покупая невозвратный билет, пассажир обязуется оплатить услугу воздушной перевозки, а при сдаче багажа и его провоз. Владельцы возвратных билетов смогут провозить багаж бесплатно — платить придется, только если вес груза превысит установленные нормы.

Ручную кладь можно будет перевозить бесплатно даже при невозвратных билетах.

Авиакомпании будут обязаны сообщать пассажирам об условиях перевозки багажа до покупки билета.

Мнение авиакомпаний

В "Аэрофлоте" заявили, что не намерены вводить безбагажные тарифы после принятия нового закона. "Цены на авиабилеты в эконом-классе в связи с принятием нового закона не изменятся", — сообщили в пресс-службе компании.

Пассажиры проходят на посадку. Архивное фото
© Fotolia / Gerhard Seybert
Правила провоза ручной клади должны быть простыми, считает эксперт

При этом в "Аэрофлоте" полагают, что закон прежде всего отвечает интересам пассажиров. Он позволит тем, кто летит без багажа, покупать авиабилеты за меньшую цену.

Замгендиректора по правовым и имущественным вопросам "Аэрофлота" Владимир Александров подчеркнул, что билеты по "безбагажному тарифу" будут альтернативой, а не заменой обычным билетам. "Необходимо дать пассажиру право выбирать услуги, которые ему предпочтительны на данном рейсе", — сказал он.

Менять тарифы не собирается и S7 Airlines. "Нас положения законопроекта устраивают, но менять свою систему тарифов мы не планируем", — сообщили в авиакомпании.

"ЮТэйр" пока не тоже планирует вводить тарифы без бесплатного багажа.  

Лоукостер "Победа" в свою очередь заявил о готовности снизить базовые тарифы в пределах 20%. По мнению перевозчика, авиакомпании должны иметь возможность самостоятельно и соразмерно интересам каждого клиента устанавливать нормы провоза багажа без дополнительной платы.

Пассажирка в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Соколов рассказал о преимуществах "безбагажных" авиаперевозок

"Мы всегда выступали за то, чтобы клиент не платил за те услуги, которые ему не нужны", — отметили в компании. 

"Сейчас около 40% пассажиров "Победы" путешествуют налегке и не пользуются правом провоза 10 килограммов багажа и личных вещей, предусмотренных Федеральными авиационными правилами", — заявил лоукостер.

Эксперты рынка считают, что примеру "Победы" последуют и другие российские авиакомпании.

Критика

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству полагает, что закон может привести не к удешевлению, а подорожанию билетов.

По мнению членов комитета, новый закон будет вынуждать пассажиров покупать билеты по более дорогому тарифу, включающему "привычные" условия провоза багажа и ручной клади.

Комитет рекомендовал Совфеду отклонить закон, но Совет палаты не поддержал это предложение. 

Билеты станут дешевле?

Закон о "безбагажных" авиаперевозках позволит снизить стоимость невозвратных билетов, считает министр транспорта Максим Соколов. По его словам, снижение цен ожидается от 10 до 20% в рамках невозвратных тарифов.

Туристы в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia / NicoElNino
Полетим по-новому: дешевле, но без багажа и с минимумом ручной клади

"На самом деле, это очень эффективная мера. По сути, это план по снижению стоимости авиаперевозок, и эта норма закона позволит тем, кто путешествует авиатранспортом без багажа, реально снизить цену билета", — заявил министр.

Эксперта туристического интернет-сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес полагает, что новый закон, скорее всего, позволит снизить стоимость авиабилетов и сделает перелеты доступными для большего числа пассажиров.

"В первую очередь базовые тарифы снизят все авиакомпании, которые после запуска "Победы" вводили более дешевые (условно безбагажные) тарифы, — это S7 Airlines, "Уральские авиалинии". Возможно, к ним подтянется и "Аэрофлот", а затем и остальные авиаперевозчики", — сказал Гинес.

Опрос туристического поисковика Aviasales среди десяти тысяч путешественников показал, что 21% респондентов готовы отказаться от какого-либо багажа, если сумма скидки за такой билет составит тысячу рублей. Еще четверть считают справедливой ценой за безбагажный полет скидку в две тысячи рублей, а более половины опрошенных согласны лететь налегке за скидку более двух тысяч. 

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aio.portable
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23:42
30.07.2017
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Алексей Яценко
Все для народа.
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30.07.2017
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