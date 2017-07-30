Праздничный салют в Петербурге в честь дня ВМФ. Прямая трансляция

В День Военно-морского флота в этом году в Санкт-Петербурге впервые в новейшей истории прошел Главный военно-морской парад, который принял президент России Владимир Путин. На празднование дня ВМФ в Петербург со всей страны съехались ветераны Военно-морского флота. Была подготовлена обширная программа, центральным местом которой стала Дворцовая площадь. Празднества завершились фейерверком.