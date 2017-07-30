США
30.0730 июля20:17МСК
USD59.54+0.13
EUR69.68+0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

В России упразднили дачные товарищества

20:1230.07.2017
0110
© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкДачные участки. Архивное фотоДачные участки. Архивное фото
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность садоводческих и огороднических товариществ, сообщается на сайте Кремля.

Дачный поселок. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ЕР возьмет на контроль повышение налоговой ставки на садоводческие участки

Закон вступит в силу 1 января 2019 года, его текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Без дачных хозяйств

Документ упраздняет дачное хозяйство как вид деятельности, а для ведения садоводства и огородничества предусматривает две организационно-правовые формы: огородническое некоммерческое товарищество и садоводческое некоммерческое товарищество.

Как уточнили ранее в Минэкономразвития, упразднение дачного хозяйства не исключает возможности построить на участке жилой дом. Построить его можно будет и на садовых участках. Для владельцев огородных участков разрешены только хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости.

Вводится также понятие "садовый дом" —  здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения бытовых и иных нужд, связанных временным пребыванием граждан в таком здании. Садовый дом может быть признан жилым домом, а жилой дом — садовым.

Реорганизовывать некоммерческие организации, созданные гражданами ранее для огородничества, садоводства или дачного хозяйства, не потребуется.

Создание товариществ

Регулируется процедура создания товарищества — в частности, учредителей должно быть не менее семи. Закон определяет основания и порядок принятия в члены товарищества, права и обязанности членов, председателя, правления и ревизионной комиссии. Устанавливаются также основания для прекращения членства.

Начало дачного сезона
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Почти до 12 тысяч возросло количество СНТ в Подмосковье

Закон также предусматривает дополнительные цели создания таких организаций, например, обеспечение осваиваемых товариществами участков коммунальной и дорожной инфраструктурой, комплексное благоустройство территории, представление интересов членов товарищества в отношениях с третьими лицами.

Кроме того, предусматривается создание в товариществах органов управления и определяются правовые отношения, связанные имуществом общего пользования. В частности, устанавливается, что недвижимое имущество общего пользования, созданное или приобретенное после вступления в силу нового закона, принадлежит на праве общей долевой собственности владельцам земельных участков на территории садоводства или огородничества — пропорционально площади этих участков.

Сосновый бор в окрестностях Горно-Алтайска. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Госдума приняла закон о "лесной амнистии"

Определяются также полномочия лиц, которые занимаются садоводством и огородничеством без членства в конкретном некоммерческом объединении.

Так, вести садоводство и огородничество без участия в товариществе могут собственники или правообладатели земельных участков. При этом они обязаны вносить плату за приобретение и содержание имущества общего пользования, за услуги и работы товарищества по управлению этим имуществом.

Граждане, не являющиеся членами товарищества, могут знакомиться с его внутренними документами и снимать с них копии, участвовать в общих собраниях товарищества и голосовать по некоторым вопросам. 

Взносы и господдержка

Закон вводит общие принципы расчета взносов в товариществах, цели, на которые могут быть израсходованы такие взносы. Перечисляться они должны на расчетный счет товарищества. Предусматриваются также виды взносов — членские и целевые.

Дача. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Россияне теряют интерес к дачному отдыху, показал опрос

В документе проработаны также нормы о государственной поддержке — предусмотрены положения о возможности передать в собственность субъекта РФ или муниципалитета дороги, линии электропередачи и водоснабжения и другие объекты. Как поясняла замглавы Минэкономразвития, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, эта норма предусмотрена на тот случай, если граждане не в состоянии содержать эти объекты на должном уровне.

Документ вводит в закон "О недрах" статью, в которой закреплены нормы добычи подземных вод садоводческими и огородническими некоммерческими хозяйствами. Уточняется, что такие организации смогут до 1 января 2020 года осуществлять добычу подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения без получения лицензии на пользование недрами.

"То, что касается получения лицензий на пользование водой. На самом деле, тоже сейчас такая история, которая набирает обороты в своих конфликтах, потому что, по сути, на сегодняшний день практически все садоводства — нарушители. Потому что нет лицензий, это дорого", — прокомментировал ранее депутат Госдумы Николай Николаев.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена