В России упразднили дачные товарищества

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность садоводческих и огороднических товариществ, сообщается на сайте Кремля.

Закон вступит в силу 1 января 2019 года, его текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Без дачных хозяйств



Документ упраздняет дачное хозяйство как вид деятельности, а для ведения садоводства и огородничества предусматривает две организационно-правовые формы: огородническое некоммерческое товарищество и садоводческое некоммерческое товарищество.

Как уточнили ранее в Минэкономразвития, упразднение дачного хозяйства не исключает возможности построить на участке жилой дом. Построить его можно будет и на садовых участках. Для владельцев огородных участков разрешены только хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости.

Вводится также понятие "садовый дом" — здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения бытовых и иных нужд, связанных временным пребыванием граждан в таком здании. Садовый дом может быть признан жилым домом, а жилой дом — садовым.

Реорганизовывать некоммерческие организации, созданные гражданами ранее для огородничества, садоводства или дачного хозяйства, не потребуется.

Создание товариществ



Регулируется процедура создания товарищества — в частности, учредителей должно быть не менее семи. Закон определяет основания и порядок принятия в члены товарищества, права и обязанности членов, председателя, правления и ревизионной комиссии. Устанавливаются также основания для прекращения членства.

Закон также предусматривает дополнительные цели создания таких организаций, например, обеспечение осваиваемых товариществами участков коммунальной и дорожной инфраструктурой, комплексное благоустройство территории, представление интересов членов товарищества в отношениях с третьими лицами.

Кроме того, предусматривается создание в товариществах органов управления и определяются правовые отношения, связанные имуществом общего пользования. В частности, устанавливается, что недвижимое имущество общего пользования, созданное или приобретенное после вступления в силу нового закона, принадлежит на праве общей долевой собственности владельцам земельных участков на территории садоводства или огородничества — пропорционально площади этих участков.

Определяются также полномочия лиц, которые занимаются садоводством и огородничеством без членства в конкретном некоммерческом объединении.

Так, вести садоводство и огородничество без участия в товариществе могут собственники или правообладатели земельных участков. При этом они обязаны вносить плату за приобретение и содержание имущества общего пользования, за услуги и работы товарищества по управлению этим имуществом.

Граждане, не являющиеся членами товарищества, могут знакомиться с его внутренними документами и снимать с них копии, участвовать в общих собраниях товарищества и голосовать по некоторым вопросам.

Взносы и господдержка



Закон вводит общие принципы расчета взносов в товариществах, цели, на которые могут быть израсходованы такие взносы. Перечисляться они должны на расчетный счет товарищества. Предусматриваются также виды взносов — членские и целевые.

В документе проработаны также нормы о государственной поддержке — предусмотрены положения о возможности передать в собственность субъекта РФ или муниципалитета дороги, линии электропередачи и водоснабжения и другие объекты. Как поясняла замглавы Минэкономразвития, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, эта норма предусмотрена на тот случай, если граждане не в состоянии содержать эти объекты на должном уровне.

Документ вводит в закон "О недрах" статью, в которой закреплены нормы добычи подземных вод садоводческими и огородническими некоммерческими хозяйствами. Уточняется, что такие организации смогут до 1 января 2020 года осуществлять добычу подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения без получения лицензии на пользование недрами.

"То, что касается получения лицензий на пользование водой. На самом деле, тоже сейчас такая история, которая набирает обороты в своих конфликтах, потому что, по сути, на сегодняшний день практически все садоводства — нарушители. Потому что нет лицензий, это дорого", — прокомментировал ранее депутат Госдумы Николай Николаев.