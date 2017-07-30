В России родителям разрешили определять опекуна ребенку в случае их смерти

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий обоим родителям в полной семье заранее назначить ребенку опекуна на случай их одновременной смерти, сообщается на официальном портале правовой информации.

В настоящий момент законодательство разрешает заранее назначать опекуна ребенку только родителям-одиночкам, а оба родителя в полной семье не могут составить такое заявление, так как считается, что они не могут умереть одновременно.

"Единственный родитель несовершеннолетнего ребенка на случай своей смерти либо оба родителя на случай своей одновременной смерти (то есть смерти в один и тот же день) вправе определить опекуна или попечителя ребенку", — говорится в документе.