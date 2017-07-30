Главное за 30 июля 2017 года (14)

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании мессенджеров, обязывающий идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту закона, идентификация пользователей проводится с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого мессенджерами с оператором связи.

При этом устанавливается, что мессенджеры, которые являются российскими юридическими лицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера, без заключения договора.

Также отмечается, что "наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ".

В случае неисполнения мессенджерами требований об ограничении рассылки сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, предусматривается возможность ограничения доступа к мессенджеру.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.