Путин подписал закон о госпошлине за регистрацию СМИ

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому необходимо заплатить государственную пошлину за регистрацию СМИ, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"За государственную регистрацию средства массовой информации, внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации, выдачу разрешения на распространение продукции зарубежного периодического печатного издания на территории Российской Федерации уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах", — говорится в тексте документа.

Уточняется, что закон вступает в силу с 1 января 2018 года.