В России ограничили предельный возраст главврачей

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий предельный возраст — 65 лет для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций.

Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, предельный возраст в 65 лет устанавливается для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций.

Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.

Срок пребывания в должности руководителя государственной или муниципальной медицинской организации может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания (конференции) работников организации.

Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.