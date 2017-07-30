В России ограничили предельный возраст главврачей

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий предельный возраст — 65 лет для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций.
Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, предельный возраст в 65 лет устанавливается для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций.
Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.
Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.