Гибель стрингера RT стала горем для всех, кто его знал, заявила Симоньян

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Гибель стрингера RT в Сирии стала горем для всех, кто его знал, заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
Стрингер, с которым сотрудничал наш арабский телеканал, погиб сегодня в Сирии. Горе для семьи, для коллег, для всех, кто знал…— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 30 июля 2017 г.
Ранее сайт телеканала сообщил, что корреспондент Халид аль-Хатыб погиб при ракетном обстреле ИГ* в сирийской провинции Хомс.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.