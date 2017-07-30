МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и упраздняющий дачные товарищества, сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, дачное хозяйство как вид деятельности упраздняется, а для ведения садоводства и огородничества будут использоваться две организационно-правовые формы: садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество.

Ранее замглавы Минэкономразвития, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко уточнила, что упразднение дачного хозяйства как вида деятельности не исключает возможности построить на участке жилой дом. Она добавила, что жилой дом можно будет строить на садовых участках. Для владельцев огородных участков разрешены временные постройки.

Замминистра сообщила, что в окончательной редакции закона отказались от четких сроков перерегистрации и приведения в соответствие с Гражданским кодексом учредительных документов. По ее словам, необходимо приводить учредительные документы в соответствие при первом изменении статуса товарищества.

Вводятся общие принципы расчета взносов в товариществах, цели, на которые такие взносы могут быть израсходованы. Предусмотрены платежи на основе безналичного расчета.

Кроме того, предусматривается создание в товариществах органов управления и определяются правовые отношения, связанные с оборотом имущества общего пользования товарищества. Закон также устанавливает единый порядок предоставления государственной или муниципальной земли в пользование.