Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к суициду

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за склонение к самоубийству, в том числе несовершеннолетних, документ опубликован на сайте Кремля.

Склонение к самоубийству действующим законодательством карается лишением свободы на срок до шести лет, доведение до самоубийства — от пяти до восьми лет.

Согласно одобренному закону, склонение к самоубийству или содействие совершению самоубийства теперь будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

Закон вводит повышенную ответственность — от восьми до 15 лет лишения свободы — за склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшие смерть двух или более несовершеннолетних, либо заведомо беспомощных или зависимых от виновного, либо беременной женщины.

Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет (сейчас — до четырех лет). То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, СМИ (включая интернет), будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 15 лет (в действующем законодательстве — до шести лет).