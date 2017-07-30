Владимир Путин посетил Никольский собор Кронштадта

КРОНШТАДТ, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день Военно-морского флота в сопровождении патриарха Московского и всея Руси Кирилла и министра обороны РФ Сергея Шойгу посетил Никольский морской собор в Кронштадте, освященный в 2014 году.
Глава государства приложился к мощам адмирала Федора Ушакова и апостола Андрея Первозванного, а также пообщался с моряками Балтийского флота. "Вы из Кронштадта?", — спросил Путин у матросов, и, получив утвердительный ответ, добавил: "повезло вам, молодцы! Удачной службы".
В завершении пребывания в Кронштадте президенту показали ковровую дорожку, сделанную более века назад женами моряков, погибших при защите Родины.