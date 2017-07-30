Владимир Путин посетил Никольский собор Кронштадта

День ВМФ в 2017 году (31)

Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурге перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ. 30 июля 2017

Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурге перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ. 30 июля 2017

КРОНШТАДТ, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день Военно-морского флота в сопровождении патриарха Московского и всея Руси Кирилла и министра обороны РФ Сергея Шойгу посетил Никольский морской собор в Кронштадте, освященный в 2014 году.

"Надо поблагодарить всех, кто участвовал в возрождении этого храма, подчеркивающего его историческую связь с православной культурой", — сказал президент.

Глава государства приложился к мощам адмирала Федора Ушакова и апостола Андрея Первозванного, а также пообщался с моряками Балтийского флота. "Вы из Кронштадта?", — спросил Путин у матросов, и, получив утвердительный ответ, добавил: "повезло вам, молодцы! Удачной службы".

В завершении пребывания в Кронштадте президенту показали ковровую дорожку, сделанную более века назад женами моряков, погибших при защите Родины.