Российские школьники получили пять медалей на выставке изобретений в Японии

ТОКИО, 29 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Пять медалей получили российские школьники, принявшие участие в завершившейся в субботу в японском городе Нагоя 13-й Международной выставке юных изобретателей, сообщил РИА Новости организатор их поездки, генеральный директор научно-технической ассоциации "Технопол-Москва" Вадим Гусев.

Всего в выставке в Нагое свои изобретения представляли 11 российских участников.

По словам Гусева, серебряную медаль получил 15-летний Максим Бушуев из Нижнего Новгорода. На выставке он представил интеллектуальную транспортную роботизированную систему, которая распознает дорожные знаки.

Бронзовые медали достались 15-летней школьнице из Перми Ирине Масленниковой за фиксатор для верхних и нижних конечностей человека, пострадавшего от закрытых и открытых переломов; 17-летней Марии Яушкиной из Сарова за автономную систему, способную определять направление на источник звука; 15-летнему Дмитрию Затекину из Москвы за его роботов для исследования Марса и Луны и 15-летнему Степану Лапшинову из Москвы за робота, который может выполнять за человека опасные работы.

Также практически все российские участники получили специальные призы от национальных делегаций, участвовавших в выставке.

"Это признание важности изобретений", — отметил Вадим Гусев.

По его словам, в следующем году такая же выставка будет проходить в Куала-Лумпуре, в Малайзии, и Россия надеется послать туда еще больше участников. "Во всяком случае, все участники нынешней выставки хотят туда поехать уже с новыми изобретениями", — отметил он.