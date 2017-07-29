Умер академик Юрий Рыжов

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Академик, ученый, политический и общественный деятель, Юрий Рыжов ушел из жизни в пятницу, сообщает Московская Хельсинкская группа (МХГ) на своем портале.

"29 июля не стало академика, ученого, политического и общественного деятеля, лауреата премии МХГ Юрия Алексеевича Рыжова. Московская Хельсинкская группа выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича и скорбит вместе с ними", — говорится в сообщении.

По данным правозащитной организации, прощание с Юрием Рыжовым состоится в Сахаровском центре в Москве.

Юрий Рыжов – советский и российский учёный в области механики жидкости и газа, политический и общественный деятель, дипломат, академик РАН, доктор технических наук, экс-посол РФ во Франции.

В 1989–1991 годах – депутат Верховного Совета СССР, член президиума Верховного Совета СССР. В 1992–1999 годах – чрезвычайный и полномочный посол России во Франции, член Президентского совета.

Юрий Рыжов награжден медалью "Защитнику свободной России" (1997), удостоен многих наград российских и зарубежных академий и научных обществ, награжден грамотой Федерации мира и согласия за активное участие в деле укрепления мира, согласия, сотрудничества и взаимопонимания.

В 2002 году Рыжова избрали членом совета Международного пагуошского движения.

Один из создателей в начале 2000-х годов, когда значительно увеличилось количество "шпионских дел" против ученых, общественного комитета защиты ученых. Комитет оказывает помощь и поддержку российским ученым, бездоказательно обвиненным ФСБ в государственной измене в форме шпионажа и разглашении гостайны. Среди этих ученых – Игорь Сутягин, Валентин Данилов, Анатолий Бабкин, Оскар Кайбышев, Олег Коробейничев, Игорь Решетин, Евгений Афанасьев, Святослав Бобышев и другие.

Юрий Рыжов был активным участником Конгресса российской интеллигенции и "Круглого стола 12 декабря".

В 2016 году награжден премией Московской Хельсинкской группы за исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение.