В сфере экологии ввели риск-ориентированный подход при госнадзоре

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Правительство России подписало постановление о применении риск-ориентированного подхода при государственном надзоре в сфере экологии, соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина.
Отмечается, что это позволит повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности в этих сферах при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов органов федерального государственного контроля, снизить административное давление на предприятия и организации малого и среднего бизнеса при контрольных и надзорных мероприятиях.