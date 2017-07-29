В сфере экологии ввели риск-ориентированный подход при госнадзоре

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Правительство России подписало постановление о применении риск-ориентированного подхода при государственном надзоре в сфере экологии, соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Постановление от 27 июля 2017 года №886. Установлено, что риск-ориентированный подход будет применяться в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при федеральном государственном экологическом надзоре и лицензионном контроле за деятельностью по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности.", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что это позволит повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности в этих сферах при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов органов федерального государственного контроля, снизить административное давление на предприятия и организации малого и среднего бизнеса при контрольных и надзорных мероприятиях.