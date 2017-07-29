Правительство ограничило ввоз озоноразрушающих веществ в страну

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Правительство России ввело ограничения на ввоз озоноразрушающих веществ на территорию РФ, соответствующее постановление опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Установить с 25 августа по 31 декабря 2017 года количественное ограничение на ввоз в Российскую Федерацию озоноразрушающих веществ, указанных в группе I списка C раздела 2.1 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, приложения № 2 к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 "О мерах нетарифного регулирования", согласно приложению (далее — озоноразрушающие вещества)", — говорится в тексте документа.

В справке к документу отмечается, что при распределении допустимых для ввоза в Россию в 2017 году объёмов озоноразрушающих веществ (ОРВ) между заявителями 60% объёма ОРВ будет распределено между заявителями, которые ввозили озоноразрушающие вещества в 2016 году, 35% объёма ОРВ – между заявителями, не ввозившими озоноразрушающие вещества в 2016 году, а 5% объёма ОРВ – между заявителями, подавшими в 2016 году заявления, но не ввозившими такие вещества.

Отмечается, что целью принятых решений является обеспечение стабильной ситуации на рынке озоноразрушающих веществ, производство которых в России отсутствует, а также недопущение роста цен на такие вещества. Также меры способствуют сохранению озонового слоя атмосферы.